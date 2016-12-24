Yay – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Bilinçaltınızdaki suskun kalmış duygu ve düşünceleri irdelemek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Günün yüksek enerjisine sabah saatlerinden itibaren kavuşacaksınız.

Mesleki alanda duygusal olarak yanılgıya neden olabilecek etkiler altında kalacaksınız. Temkinli ve duyguların etkisinde kalmadan ilerlemelisiniz. Gün içinde kısa bir süre depresif, duygu taşması hissetseniz de krizlerinizi aşmak adına olumlu düşüncelere ve en önemlisi umuda sahip olabileceksiniz. Akıl ve sağduyu bugün en değerli destekçileriniz olacaktır.