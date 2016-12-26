Yay – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

İnancınızı, yaşam görüşünüzü ve kendi benliğinizi rahatlıkla ortaya koyabilen görüşmeler yapabilir, kendinizi özgürce ifade edebilirsiniz. Keşfetme isteğiniz doruklardadır.

Dolayısıyla bugün sizi yerinizde tutmak güçleşecektir. Odak noktanız zihinsel gelişiminiz ve hedefleriniz olacaktır. Muhtemelen en kısa sürede çıkacağınız yolculuk hakkında plan yapıyor olacaksınız. Ancak aileniz ve ebeveyninizle sizin hayat görüşünüzle ilgili tartışmanız mümkündür. Kuşak çatışması ve empati yoksunluğu nedeniyle karşılıklı öfke hissedilmesi muhtemeldir.