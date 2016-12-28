Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2016
Kadınlara özel spor programı
28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Akşam saatlerine kadar sizin burcunuzda ilerleyecek olan Ay hiçbir açı kalıbında bulunmayıp boşlukta olacak. Akşam saatlerinden itibaren Oğlak burcuna geçecek ve kısa bir süre sonra da Yeni Ay pozisyonuna ulaşacak.

Maddi potansiyeliniz, mali kaynaklarınız ve türevi olan konularda, disiplin ve kararlılıkla yeni yıla ait planlarınızı gözden geçirip yürürlüğe koymanıza fırsat verecek bir Oğlak Yeni Ay’ı ile karşı karşıyasınız. Bu yılın son Yeni Ay’ı olduğu kadar yeni yılın da önemli temaları bu Yeni Ay sayesinde kazanacaksınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Hande Kazanova anlatıyor: Hangi burcu nasıl etkileriz?
Naz Bayatlı anlatıyor: 2017’nin en şanslı burcu hangisi?
Bir yanlışınız varsa çözmek için en ideal gün