Yay – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Akşam saatlerine kadar sizin burcunuzda ilerleyecek olan Ay hiçbir açı kalıbında bulunmayıp boşlukta olacak. Akşam saatlerinden itibaren Oğlak burcuna geçecek ve kısa bir süre sonra da Yeni Ay pozisyonuna ulaşacak.

Maddi potansiyeliniz, mali kaynaklarınız ve türevi olan konularda, disiplin ve kararlılıkla yeni yıla ait planlarınızı gözden geçirip yürürlüğe koymanıza fırsat verecek bir Oğlak Yeni Ay’ı ile karşı karşıyasınız. Bu yılın son Yeni Ay’ı olduğu kadar yeni yılın da önemli temaları bu Yeni Ay sayesinde kazanacaksınız.