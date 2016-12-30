Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 30, 2016
Kadınlara özel spor programı
30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

İnternette gezinebilir, sosyal medya sitelerinde çeşitli bağlantılar kurabilirsiniz. Herhangi bir internet alışverişine girişmeden önce ödeme koşullarını ve bütçenize uygunluğunu denetlemelisiniz.

Medya, internet ve diğer haberleşme araçları üzerinden iletişimle kendinizi tanıtmanız kolaylaşacaktır. Sosyal medya bilhassa gecenin temasını oluşturabilir. Bilgiye ulaşma konusunda hem özel hem de mesleki alanınızda sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Ancak maddi kaynaklarınızla ilgili önemli bilgi alışverişine odaklanacağınız bir süreç başlıyor.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Astrolog Dinçer Güner yazıyor: 2017’de Türkiye ve Dünya
Oğlak burcunda Yeni Ay: İşkolik olmaya hazır mısınız?
Hande Kazanova anlatıyor: Hangi burcu nasıl etkileriz?