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Yay – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 4, 2017
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4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Yardım edip yardım görebilirsiniz. Maneviyat ve merhamet hissinizle köklerinize, aile bireylerinize karşı daha affedici ve empati duygusu besleyebilen bir tutum sergileyebilirsiniz.

Bilhassa kendinizde yoksunluğunu hissettiğiniz duygular nedeniyle duygusal istismara müsait bir ruh yapısı içinde olabilirsiniz. Fedakarlık ve empati günün temasını oluşturacaktır. Evinizle ilgilenmek ve güzelleştirmek arzusu içinde olabilirsiniz. Merkür sizin burcunuza tekrar geri harekete başlamıştır. İletişimsel aksaklılara azami dikkat göstermelisiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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