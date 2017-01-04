Yay – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Yardım edip yardım görebilirsiniz. Maneviyat ve merhamet hissinizle köklerinize, aile bireylerinize karşı daha affedici ve empati duygusu besleyebilen bir tutum sergileyebilirsiniz.

Bilhassa kendinizde yoksunluğunu hissettiğiniz duygular nedeniyle duygusal istismara müsait bir ruh yapısı içinde olabilirsiniz. Fedakarlık ve empati günün temasını oluşturacaktır. Evinizle ilgilenmek ve güzelleştirmek arzusu içinde olabilirsiniz. Merkür sizin burcunuza tekrar geri harekete başlamıştır. İletişimsel aksaklılara azami dikkat göstermelisiniz.