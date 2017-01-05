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Yay – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 5, 2017
Kadınlara özel spor programı
5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Yepyeni hobiler geliştirebilirsiniz. Spora başlamak için ideal bir zamandasınız. Ancak yüksek enerjiden dolayı küçük çaplı kazalara dikkat etmelisiniz.

Sıra dışı ekstrem sporlar, ilgi alanları belirleyebileceğiniz gibi sürpriz bir aşkın içine de çekilebilirsiniz. Ancak sorumluluk bilinci nedeniyle herhangi bir başlangıca kalkışmak istemeyebilirsiniz. Akşam saatlerinde gerilim dozunuz yükselebilir. Sıra dışı cinsel aktivitelere yönelme isteğinde olabilirsiniz. Hayatınızda önemli bir sorumluluk almanız gereken durumlar meydana gelebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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