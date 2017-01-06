Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 6, 2017
Kadınlara özel spor programı
6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Hizmet alanınızda ve gündelik işlerinizde özellikle çalışanlarınızla iletişiminizde olumlu, vefalı ve merhametli bir tutum sergileyebileceksiniz. Hayvanlara karşı şefkatiniz ve yakınlaşma isteğiniz artacaktır.

Dokunma hissinizin yükselmesi olasıdır. Bitirmeniz gereken işleri kolektif bir çalışma ile halletmeniz ve sonlandırmanız mümkündür. Mesleki fırsatların size göz kırpıyor olması ve finansal anlamda size sağlam destek verebilecek bir kaynağı keşfediyor olmanız da bu komple olumlu gökyüzü etkilerinin kazanımlarını işaret etmektedir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Zamanlamanın gücünü fark edin!
2017 yılında evlilik için en uygun zamanlar!
Yaradılanı sev yaradandan ötürü