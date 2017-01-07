Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 7, 2017
Kadınlara özel spor programı
7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Hizmet alanınızda ve gündelik işlerinizde özellikle çalışanlarınızla iletişiminizde olumlu, vefalı ve merhametli bir tutum sergileyebileceksiniz. Hayvanlara karşı şefkatiniz ve yakınlaşma isteğiniz artacaktır.

Dokunma hissinizin yükselmesi olasıdır. Bitirmeniz gereken işleri kolektif bir çalışma ile halletmeniz ve sonlandırmanız mümkündür. Maddi kaynaklarınızı kontrol edip takıntıya varabilecek bir yatırım alanıyla ilgili araştırma ve ardından eyleme geçme gibi bir durumla vaktinizi geçirebilirsiniz. Güneş/Plüton kavuşumu bu enerjiyi verecektir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Zamanlamanın gücünü fark edin!
2017 yılında evlilik için en uygun zamanlar!
Yaradılanı sev yaradandan ötürü