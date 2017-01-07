Yay – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Hizmet alanınızda ve gündelik işlerinizde özellikle çalışanlarınızla iletişiminizde olumlu, vefalı ve merhametli bir tutum sergileyebileceksiniz. Hayvanlara karşı şefkatiniz ve yakınlaşma isteğiniz artacaktır.

Dokunma hissinizin yükselmesi olasıdır. Bitirmeniz gereken işleri kolektif bir çalışma ile halletmeniz ve sonlandırmanız mümkündür. Maddi kaynaklarınızı kontrol edip takıntıya varabilecek bir yatırım alanıyla ilgili araştırma ve ardından eyleme geçme gibi bir durumla vaktinizi geçirebilirsiniz. Güneş/Plüton kavuşumu bu enerjiyi verecektir.