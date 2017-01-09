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Yay – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 9, 2017
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9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

İlişkiniz mevcutsa odaklanma sıkıntısı çekebilir, yüzeysel davranmakla eleştirilebilirsiniz. Dolayısıyla gerek ortaklıklarınız, gerekse özel ilişkinizle ilgili bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Derin muhabbetler yapmak için uygun değildir.

Gün içinde birden fazla kişiyle randevulaşabilirsiniz. İletişim, birilerini diğerlerine tanıştırma ve bundan yarar sağlama gününüzün teması olacaktır. Merkür kendi burcunuzun son derecelerinde gerilemesini durdurdu. Bu etki sayesinde kararlarınızı işler hale getirmek için özel fırsatlara da sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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