Yay – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde evinizi daha konforlu, keyifli bir hale getirmeniz için bir şeyler yapabileceğinize işaret ediyor. Aile içinde, evinizde keyif ve huzur rüzgarları esmeye başlıyor.

Evinize dekoratif anlamda minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Venüs etkisi sayesinde evinizde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, ev hediyeleri alabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızdan güzel destekler görebileceksiniz. Aile ortamınızda huzur, güveni, uyumu yaratan siz olabilirsiniz. Yaşadığınız ülkenin doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini gezebilir, kendi atalarınızı köklerinizi araştırabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız ailenizin tanıştıracağı biri ile romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Eğer evli iseniz evinizde barış ortamını sağlama görevi size düşer.

Güneş/Plüton kontağı ile bu hafta içsel anlamda kendinizi çok fazla dinleyebilir, çözümlemeler yapabilirsiniz. Bu hafta sağlığınız konusunda biraz daha özenli olmanızı tavsiye ederim. Uyku düzeninizde rahatsız edici durumlar olabilir. Keza bu hafta kredi araştırması içine girebilirsiniz. Bu konuda size uygun ve size güven veren bir destek bulabilirsiniz.