Yay – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Ortaklaşa kazanımlar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu, borçlar, ödemeler, krediler, bankacılık işlemleriyle ilgilenebilirsiniz. Size yapılacak olan ödemelerle ilgili gecikmeler veya stres yaratacak koşullar oluşabilir. Yuva, aile, yaşadığınız yer ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir, evinizle ilgilenebilir, dekoratif değişikliler yapabilirsiniz.

Dolunay haftasında Büyük Kare dediğimiz açı kalıbı etkin olacak. Bu hafta sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklarla ilgili konularda para meseleleri yüzünden krizler söz konusu olabilir. Arkadaşlıklarınız testten geçebilir, güçlü ilişkiler bu hafta zayıflayabilir açıkçası. Bu hafta finansal konularda borç almak, vermek için pek uygun bir hafta değil. Sosyal hayatınızı canlı tutmak için daha çok para harcayabilirsiniz. Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile daha çok evinizde yuvanızda huzuru bulabilirsiniz. Evinizde minik değişimler, boya, badana gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Daha çok yalnız kalmak isteyebilir, yaratıcı çalışmalar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Evinizi, yaşadığınız yeri güzelleştirmek için güzel bir hafta olacak sizler için.