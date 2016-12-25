Yay burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Yay burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Görev ve sorumlulukları artıran Satürn gezegeni bu yıl da burcunuzda seyahat etmeye devam ediyor. Dış dünyayla kurduğunuz ilişkilerde olgunlaşmak, ilişkilerde ne istediğinizi anlamak daha gerçekçi ve sağlam temellere dayanan ilişkiler ve ortaklıklar kurmak için size bu yıl da deneyim kazandırmaya devam edecek. Böylelikle siz kendinizi daha mükemmelleştirmeye ve sosyal yaşamda kendinizde gördüğünüz hataları ve eksiklikleri zayıflıkları ortaya çıkarıp bunların üzerine gitmeye başlayacaksınız. İlişkilerinizi bir anlamda yeniden düzenlemeye başlayacaksınız.

Bekar Yay’lar hayatlarına ciddi ve kalıcı bir ilişki katmak konusunda kararlı olabilirler. Bunu gerçekleştirmek için karşınıza fırsatlar çıkacaktır. Ancak buradaki püf noktası geçmişten ders almak ve eski hataları tekrarlamamaktır. Bu dönemde formda kalmak adına diyetler, perhizler veya benzerlerine başlamak konusunda uygun bir dönemdir. Bu çalışmalar sonucunda dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Özellikle Satürn'ün 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında geri harekette bulunacağını düşünürsek bu dönemde fiziksel görünümünüzü etkileyecek kalıcı değişiklikler yapacaksanız. Bunu çok sıkı düşünün ve değerlendirin. İş kurmak, evlilik yapmak, ortaklık için adım atmak konusunda karar alırken azami tedbirli gerçekçi ve rasyonel davranmakta fayda var.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter Terazi burcunda 11 Ekim'e kadar kalacak. Sizin arkadaşlıklar, sosyal gruplar veya topluluklarla yapacağınız etkinlikler ve gelecek planları alanızda kalacak. Size bu konularda şans ve fırsatlar getirmeye devam edecek. Yeni arkadaşlar edinebilir, arkadaşlıklarınıza daha fazla uyum ve denge getirebilirsiniz. Grup çalışmalarınız hiç olmadığı kadar iyi gidecektir. Yeni grupların içine dahil olabilirsiniz. Mükemmel bir sosyal hayatın içinde olacaksınız. Bu dönemde kültürlerle alakalı yabancıları içine alan kültürel bilgi paylaşımıyla ilgili düşünce grupları veya bir felsefesi olan gruplara katılma şansı elde edebilirsiniz. Jüpiter 11 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçiş yapacak ve sizin para kaynakları, kazançlar, birikimler ve yatırımlar alanınızda yıl sonuna kadar kalacak. Kazançlarınızı artırmak, iş kurmak, ticari faaliyetlerde bulunmak, yatırımlar yapmak kendinizi mali konularda daha güçlü hissetmek için şansınız olacak. Yeteneklerinizi geliştirip, birikimlerinizi değerlendirmek ve kazanca dönüştürmek için harika bir süreç olacaktır.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin uzun yolculuklar, akademik çalışmalar, yabancılarla ilişkiler, basın yayın, tanıtım, reklam, medya konularını, hukuki ve resmi işleri içeren alanda gerçekleşecek. Bu dönemde uzun yolculuklar, yabancılarla ilişkiler, akademik çalışmalar, hukuki ve resmi işler, resmi evraklar, vize işlemleri, basın, yayın ve medya konularında hayatınızda değişimler olabilir. Hukuki bir girişim, resmi işler, eğitimler, uzaklarla ilişkiler, yolculuklar bakımından kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Şartlarınızı ve koşullarınızı doğru değerlendirmek gerekecektir. İlkeler ve prensipleriniz çerçevesinde davranmak sizin için önemli olacaktır.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda sizin ev, aile, ev yaşamı ve özel hayat alanınızda gerçekleşiyor. Bu dönemde ev ve ailenize daha fazla odaklanmak durumunda kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Yeni bir ev almak, evinizi satmak, yenilemek, değiştirmek, evinizi dekore etmek gibi konularda önemli kararlar almanız gerekebilir.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Sizin iletişim, kardeşler ve yakın çevreniz olan alanınızda yer alacaktır. Tutulmanın gerçekleştiği alanın temasında yeni sınırlar belirleme zamanıdır. Yakın çevre ilişkilerinde yani kardeşler, yakın akrabalar, komşular ve okul arkadaşları gibi kişilerle duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Kararlarınızda ikilemler yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için açık anlaşılır ve net olmalısınız. Yolculuklar, eğitim kararları, ticari girişimler ve iletişim cihazları ile ilgili alımlarda fikir veya plan değişiklikleri yer alabilir.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması sizin hayata bakış açınızı, inançlar, yabancı kültürler, felsefeler, yabancılar ve uzun yolculuklar, akademik çalışmalar, basın, yayın ve medya konuları evinizde gerçekleşiyor. Bu dönemde yeni kültürleri tanıma anlamında yolculuklar yapabilir, hayalini kurduğunuz eğitim programına katılabilir, arzu ettiğiniz üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Hukuki veya resmi işleriniz varsa bu alanda güç kazanabileceğiniz ve problemlerinizin çözümlenebileceği bir süreçte olacaksınız.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Bu yıl aşk, evlilik, ortaklık ve para gezegeni Venüs 5 Mart – 16 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda geri harekette bulunacak. Sizin aşk ve romantizm alanınızda geri gideceği için özellikle ilişkiler alanında sizi etkileyecektir. Aşk ve flört hayatınız bu dönemde zor ilerleyebilir. Sevgi, mutluluk ve ilgi beklemek hakkınız elbette, ancak karşınızdaki kişiye sabırsız, öfkeli, aceleci davranırsanız ilişki soğuyabilir. Bu dönemde yeni bir ilişki başlatmak çok doğru olmaz. Var olan ilişkinizde de alttan alan özverili ve sabırlı bir tutumla bu dönemi atlatabilirsiniz. Yaratıcı çalışmalara, hobilere başlamak veya spekülatif yatırımlar yapmak için çok uygun bir zaman olmayacak.

Venüs 1 Ağustos – 26 Ağustos ve 24 Aralık sonrası para evlerinizde yer alacak. Sizi kazançlar, iş ve kariyerden gelen paralar, kredi başvurusu ve para paylaşımı bakımından destekleyecek. Bu dönemde harcamalarınızı ve bütçenizi dengelemek için daha dikkatli davranabilirsiniz.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar para, kazançlar ve birikimler alanınızda gerçekleşecek. Bütçenize sahip çıkın! Gelirlerde gecikmeler olabilir, harcamalarda dengeli olmalısınız. Maddi değeri olan malınıza, değerli eşyalarınıza, kredi kartlarına ve para transferlerine dikkat edin. Ödemelerde gecikmeler olabilir. Para akışınızı sıkı takip edin. Bu dönemde satın alımlarınızı çok düşünerek yapın! Retro bitiminde karar değiştirmek ve istemediğinize karar vermek söz konusu olabilir veya ürün de sıkıntılar çıkabilir.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Bu geri hareket sizin iş, çalışma, sağlık ve günlük rutinler alanınızda gerçekleşiyor. Öncelikle sağlığınıza özen göstermelisiniz. Diş, iskelet kemikler, cilt ve saçlarla ilgili konulara eğilebilirsiniz. İletişim gezegeni çalışma alanınızda geri gideceği için sözlere yazdıklarınıza ve iletişiminize dikkat etmeli, açık ve net olmaya çalışmalısınız. Diğer yandan Merkür ev aletleri veya günlük hayatta kullandığımız tüm gereçleri temsil ettiği için bu aletlerle ilgili bozulma, tamir veya yenileme yapmak gibi durumlar söz konusu olabilir. İş aramak veya iş görüşmeleri yapmak için Retro bitimini beklemekte yarar var.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda Retro yapacak Bu geri hareket sizin kariyer evinizde gerçekleşecek. İş ve kariyer alanındaki planlarınızı ve hedeflerinizi etkileyecektir. İşle ilgili kararlarınızı veya yapmak istediğiniz iş görüşmelerini ele alırken dikkatli olmalısınız. Sorumlulukları yerine getirirken, iş planlamasını ve zamanlamasını yaparken aksiliklerle karşılaşmak mümkün. Kariyer anlamında yapacağınız her türlü işleme, iş değişikliğine, iş görüşmelerine ve sözleşme imzalamalarına biraz ara verin. Retro sonrasında gerçekleştirmek için tekrar harekete geçin.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Bu geri hareket süresince ilişkiler ve iletişim konuları stresli gidebilir. Dış görünümünüzü değiştirmek isterseniz sonradan kararınızı değiştirebileceğiniz veya yapılanı beğenmeyebileceğiniz için iyi düşünerek karar almanızı tavsiye ederim. Yeni biriyle ilişki başlatacaksanız detaylara önem verin. Daha sonra Retro bitiminde fikrini değiştirebileceğinizi düşünerek başlangıç yapınız.