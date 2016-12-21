Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2016
Kadınlara özel spor programı
21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ailenizle ve komşularınızla ilgili olumlu ve sıcak duygular tesis edilecektir. Biraz geçmişe dönük anılardan konuşulabilir. Bu tatlı anıları hatırlayıp ilişkilerinizi dengeye oturtabilirsiniz.

Hak ve hukuk arayışı ön planda olacaktır. Arkadaşlık ilişkilerinizde uzlaşma ortamınızın odak noktası olabileceği, sosyal topluluklar arasında olabileceğiniz bir günü deneyimliyorsunuz. Zihinsel olarak fazla hayalci ve idealist davranıyor olabilirsiniz. Bir aylık Oğlak burcu geçişinde odak noktanız ortağınız ve partnerinizle ilişkileriniz olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Dinçer Güner anlatıyor: 2017’de Türkiye’yi neler bekliyor?
Yılbaşında hangi burca hangi hediyeler alınmalı?
Bağımsız ikili: Eski ve yeninin ahengi