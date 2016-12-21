Yengeç – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ailenizle ve komşularınızla ilgili olumlu ve sıcak duygular tesis edilecektir. Biraz geçmişe dönük anılardan konuşulabilir. Bu tatlı anıları hatırlayıp ilişkilerinizi dengeye oturtabilirsiniz.

Hak ve hukuk arayışı ön planda olacaktır. Arkadaşlık ilişkilerinizde uzlaşma ortamınızın odak noktası olabileceği, sosyal topluluklar arasında olabileceğiniz bir günü deneyimliyorsunuz. Zihinsel olarak fazla hayalci ve idealist davranıyor olabilirsiniz. Bir aylık Oğlak burcu geçişinde odak noktanız ortağınız ve partnerinizle ilişkileriniz olacaktır.