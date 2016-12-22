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Yengeç – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 22, 2016
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22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün de dün olduğu gibi biraz geçmişe dönük anılardan konuşulabilir. Bu tatlı anıları hatırlayıp aile ve akrabalık ilişkilerinizi dengeye oturtabilirsiniz.

Akrabalarınızla ilgili olumlu ve sıcak duygular tesis edilecektir. Hak ve hukuk arayışı ön planda olacaktır. Kariyerinize verdiğiniz öncelik nedeniyle aile bireyleriniz veya akrabalarınız tarafından sitem işitebilirsiniz. Bu nedenle kendinizi onlardan soyutlamak arzusu taşıyabilirsiniz. Gece saatlerinde Ay’ın boşluk etkisi nedeniyle işe kapanma ve kendinizi sorgulama eğilimi artabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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