Yengeç – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün de dün olduğu gibi biraz geçmişe dönük anılardan konuşulabilir. Bu tatlı anıları hatırlayıp aile ve akrabalık ilişkilerinizi dengeye oturtabilirsiniz.

Akrabalarınızla ilgili olumlu ve sıcak duygular tesis edilecektir. Hak ve hukuk arayışı ön planda olacaktır. Kariyerinize verdiğiniz öncelik nedeniyle aile bireyleriniz veya akrabalarınız tarafından sitem işitebilirsiniz. Bu nedenle kendinizi onlardan soyutlamak arzusu taşıyabilirsiniz. Gece saatlerinde Ay’ın boşluk etkisi nedeniyle işe kapanma ve kendinizi sorgulama eğilimi artabilir.