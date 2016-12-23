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Yengeç – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 23, 2016
Kadınlara özel spor programı
23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Gizemli konulara merakınız artacaktır. Bilhassa özel hayatınızda, çocuklarınız ve eşinizle ilgili sır tutmanız gereken bir mesele karşınıza çıkabilir. Spekülatif işlere merakınız artabilir.

Kumar, borsa ve benzeri konularda hamleleriniz olabilir. Su sporlarına ilginiz artabilir. Kapalı bir yüzme salonuna kayıt yaptırabilirsiniz. Dalış kulübüne üye olabilirsiniz. Esrarengiz yayınlara ilginiz artar. Polisiye, korku, gizem türü filmler ilgi alanınıza daha fazla girebilir. Libidonuz artacağından cinsel yönü ağır basan bir aşka yelken açabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
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