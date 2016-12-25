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Yengeç – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 25, 2016
Kadınlara özel spor programı
25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Libidonuzun yükseleceği bu pazar gününde daha çok sefahat yaşamalı ve size keyif verecek etkinliklerle vakit geçirmelisiniz.

Ay’ın boşlukta olacağı saatlerde yeni bir başlangıçtan ziyade elinizde daha önceden hazır halde olan keyif alanlarının tadını çıkarmalı ve zihninizi basit işlere yormalısınız. Hayatınızın maddi ve manevi krizlerini atlatmanız için aile desteği yakalayabileceksiniz. Hatta bu durumu aranızda kutlayabilirsiniz. Ebeveyninizin desteği ve içsel coşkunuzun sizi manevi huzura götürecek olmasını fark edeceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
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