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Yengeç – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 26, 2016
Kadınlara özel spor programı
26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

İş ortamınızda ve özellikle hizmet sektöründeyseniz yepyeni bir fikri deneyimlemek için proje geliştirmeye yatkın olabilirsiniz. İş ortamınızdaki kişilere karşı daha kollayıcı ve kabullenici bir tavır içinde bulunabilirsiniz.

Zinde kalabilmeniz için vücut egzersizlerine yönelebilir, beden sağlığınızı spor sayesinde dinamik bir konumda tutabilirsiniz. Ancak ani ve fevri hareketlerden oluşabilecek küçük çaplı kazalara dikkat ederken, hukuki temellere dikkat etmediğiniz taktirde başınızı derde sokma riskine de açık bulunuyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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