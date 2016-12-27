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Yengeç – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 27, 2016
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27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Çalışma ve hizmet alanınızdaki sorumluluklarınızı mesleki bilgi birikiminizle çözme konusunda önemli fırsatlara sahipsiniz.

Ortak çalıştığınız kişilerin bu meselelerin aşımında ketum davranması üzerinizde baskı hissetmenize neden olacaktır. Kendinize güvenmeniz ve belki de yalnız başınıza yol almanız gerekebilir. Sağlığınızla ilgili şifa arayışındaysanız bugüne dair etkiler olumlu ve motive edici olacaktır. Bu konuda ortak çalışma içinde olduğunuz kişi ve kurumlarla ilham verici işbirlikleri yapabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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