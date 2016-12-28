Yengeç – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay’ın gece saatlerine kadar süren boşluk etkisi sizin de gündelik işleri bitirme konusunda oldukça zorlanmanıza neden olacaktır. Kendinizi sağlıksız ve zinde olmaktan uzak hissedebilirsiniz.

Ancak gece saatlerinde Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay sayesinde ikili ilişkiniz veya ortaklığınızla ilgili muhasebe yapacağınız, yakında başlayacak olan yeni yıl için söz konusu ilişkilerinizle ilgili izleyeceğiniz disiplinli ve kararlı davranış biçimlerini belirleyeceğiniz pozitif bir süreç deneyimleyeceksiniz.