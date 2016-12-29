Yengeç – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Duygusal olarak çok yoğun olmasanız da doğru eğilimler ve içgüdülerle ikili ilişkilerde ilerleme sağlayabilme fırsatı yakalayabilirsiniz. İlişkinizde ciddiyet gerektiren bir konu gündeme gelebilir.

Fazla akılcı ve resmi olmak nedeniyle aranızda duygusal soğukluk meydana gelebilir. Aynı şekilde ortaklığınızla ilgili mali ve yönetimsel konularda fikir ayrılıkları ve tarafların birbirine baskı uygulama durumu meydana gelebilir. Sağlığınızla ilgili olumlu sonuca erişecek ve kalıtsal etkisi olabilecek bir tedavi yöntemi uygulanabilir.