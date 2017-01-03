Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 3, 2017
Kadınlara özel spor programı
3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün sezgileriniz kuvvetli olabilecektir. Huzur ihtiyacınız artabilir. Felsefi konularda ilerleyebileceğiniz, destek ve eğitim alabileceğiniz çok özel etkilere sahipsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işler ve bilhassa deniz yolculuklarıyla ilgili bilgi toplama, seyahat planı tasarlama gibi keyifli ve ruhunuzu gevşetecek faaliyetlere yönelebilirsiniz. Müzik ve sanat tarihi ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Hayatınızın krizli alanlarını aşmak adına mücadele gücüne sahip bulunuyorsunuz ve mesleki vizyonunuz da bunu destekliyor.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Ocak ayında bu günlere dikkat!
Yeni yıla romantizmin doruklarında başlıyoruz
Astrolog Dinçer Güner yazıyor: 2017’de Türkiye ve Dünya