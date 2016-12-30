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Yengeç – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 30, 2016
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30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Cinsel aktivitelerinizin yüksek olabileceği ve birden fazla kişiyle ilgilenme arzusu taşıyabileceğiniz bir gökyüzü durumuna sahipsiniz.

Öncelikle muhatap olacağınız kişilerde güven aramalı ve düşünüp titiz davranmadan bu amaçlı bir aktiviteye dikkatlice yönelmelisiniz. Ortaklaşa kazanımlardaki hesap tutarsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Diğer taraftan iş ağınızda sahip olduğunuz şansı fırsata çevirebilmek için ketum davranmaktan kaçınmanız gerekmektedir. Ortaklık ve partnerliğe girişmek için uygun bir süreçtesiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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