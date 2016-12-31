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Yengeç – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
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31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatınızdaki krizleri aşmak adına insanlarla temasa geçebilir, sizi özgürlükten uzaklaştıran bazı olumsuzlukların üzerine korkusuzca gidebilirsiniz. Bu ruh halini yeni yılda sıkça taşıyor olacaksınız.

Teknoloji kullanımınız yükselecektir. Ortaklaşa elde edilen kazanımlarda yükselişe geçebilmek için teknoloji destekli adımlar atmanız gerektiğini benimseyebileceksiniz. Ortaklaşa kazanımlar, ortaklaşa girişilen etkinlikler, kalabalık ve sıra dışı bir yılbaşı partisi yeni yıla girerken dileyeceğiniz veya taşıyacağınız hedefler olacaktır. Mutlu yıllar.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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