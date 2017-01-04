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Yengeç – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 4, 2017
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4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Maneviyat, ruh ve zihin ilişkisinin çözümlenmesi, irdelenmesi ve bu konularda ilerleme sağlamanız için çok olumlu açılara ve etkilere sahipsiniz. Ancak Ay boşluğu nedeniyle enerjiler ağır olacaktır.

Bugün hedeflediğiniz bir uzak yolculuğa da çıkabilirsiniz. Yahut kendi içsel yolculuğunuza çıkabilir ve kendinizi keşfedebilirsiniz. Özveri gösterdiğiniz alanlar ve sizin için önem taşıyan manevi konuların seçimlerini yapabilirsiniz. Sevgi prensibini daha dokunsal ve cinsel yönüyle hayatınıza çekeceğiniz bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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