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Yengeç – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 5, 2017
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5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyer alanınızda umut dolu başlangıçlar için hazırsınız. Bundan sonraki dönemde daha aktif ve daha enerjik bir yapıya bürüneceksiniz. Özellikle teknik ve mühendislik konularındaki girişimleriniz ve projeleriniz üzerinden ilerleme sağlayabilirsiniz.

Ancak sabırlı davranmalı ve attığınız tohumların yeşerebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu algılamalısınız. Hizmet alanınızda yeni sorumlulukların gündeme geldiğini görebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili kontrolü ele almanızın farkındalığına erişebilirsiniz. Genel bir kontrolden geçmekte fayda var.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
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