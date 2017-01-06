Yengeç – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaşlıklar başta olmak üzere tüm kurumsal ilişkilerinizde sağduyu, merhamet, yardımlaşma ve şefkat duygularının varlığını hissetmeye devam edeceksiniz.

Bulunduğunuz ortamlara huzur verebilecek şekilde duyarlı ve ara bulucu olabileceksiniz. Toplum yararına çalışan kurum ve sosyal faaliyet projelerinde ilerleyebilir, insanlara bu şekilde yardım edebilir, özen gösterebilirsiniz. Gündelik işlerinizin tamamlanmasını evinizden halledebilirsiniz. Ev işlerine zaman ayırabileceğiniz bir günde bulunuyorsunuz.