Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 6, 2017
Kadınlara özel spor programı
6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaşlıklar başta olmak üzere tüm kurumsal ilişkilerinizde sağduyu, merhamet, yardımlaşma ve şefkat duygularının varlığını hissetmeye devam edeceksiniz.

Bulunduğunuz ortamlara huzur verebilecek şekilde duyarlı ve ara bulucu olabileceksiniz. Toplum yararına çalışan kurum ve sosyal faaliyet projelerinde ilerleyebilir, insanlara bu şekilde yardım edebilir, özen gösterebilirsiniz. Gündelik işlerinizin tamamlanmasını evinizden halledebilirsiniz. Ev işlerine zaman ayırabileceğiniz bir günde bulunuyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Zamanlamanın gücünü fark edin!
2017 yılında evlilik için en uygun zamanlar!
Yaradılanı sev yaradandan ötürü