Yengeç – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaşlık ilişkilerinizde merhamet, yardımlaşma ve şefkat duygularının daha çok varlığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu dönemde bulunduğunuz ortamlara şifa verebilecek şekilde duyarlı ve onarıcı olabileceksiniz.

Toplum yararına çalışan kurum ve sosyal faaliyet projelerine yönelebilir ve insanlara bu şekilde yardım edebilir, şefkat gösterebilirsiniz. İlişki veya ortaklık konusunda takıntı yapabileceğiniz koşullar oluşabilir. Yahut ilişkinizde kıskançlık sendromları yaşamaya müsait bir ruh yapısına bürünebilirsiniz.