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Yengeç – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 9, 2017
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9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ruhsal gerilimin sizi bir parça zorlayacağı bir sabahtan sonra zihniniz birden fazla konuyla meşgul olabilir ve bugün sizin için en uygun durum, iç seslerinizi mümkün olduğu kadar azaltmak ve beyin dalgalarınızı düşük tutmak olacaktır.

Kariyerinizle ilgili teknik bir konuda önünüze bir proje gelebilir. Beklenmedik bir iş teklifi almanız da olasıdır. Sıra dışı mesleki gelişmeler ve başlangıçlar da bu sürece dahil olabilecektir. Günün teması olası ruhsal iniş çıkışlarınızı dengeye oturtmak ve sakinlikle fiziksel plandaki meseleleri çözümlemektir.

Burç Yorumları

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İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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