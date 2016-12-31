Yengeç – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubata kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ve yabancılarla ilgili işlerden, konulardan, reklam, pazarlama, satış gibi konulardan fayda görebileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz.

Yalnız olanlar sizden uzakta yaşayan birileri ile gönül ilişkileri içine girebilirsiniz. Evinizde bir takım düzenlemeler yapmak, güzelleştirmek adına adımlarda atabilir, eksiklerini giderebilirsiniz. Bu dönemde karşıt görüş ve fikirlere daha kolay tahammül edebileceksiniz. Eğer evli iseniz eşinizin kardeşi veya kuzeni ile para kazanmak adına belki konuşmalar geçebilir aranızda veya size uzak bir akraba ile. Partnerinizle veya eğlenebildiğiniz bir kişi ile birlikte seyahate çıkmak için çok uygun bir süreçtir. Güneş/Plüton kontağı olacağı için, özel hayatınıza ilişkin size güven verecek koşullar oluşabilir. Bu dönem duygusal hayatınızla ilgili sağlam temeller inşa edebilmek için gökyüzü destekleyici olacaktır.