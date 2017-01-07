Yengeç – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Diyete başlamak için 10 numara zamanlar! Bunun yanı sıra Dolunay zamanı duygularınızı çok daha güçlü bir şekilde dile getirebilir, hisleriniz ve sezgileriniz fazlası ile güçlü olabilir. Hayatınızda önemli bir meseleyi sonlandırmanız için size destek verecektir.

Bu günlerde biraz daha hassas, savunmacı, çevrenizdeki kişileri korumacı davranabilir, melankolik bir ruh haline bürünebilirsiniz. Özellikle ikili ilişkileriniz ve ortaklarınızda gerginliklerden kaçınmak yerinde olacaktır. Yabancılarla ilgili, yurt dışıyla ilişkili, ticaretle ilgili destekleyici sürpriz etkiler devrede olacak. Beklediğiniz haberler her an gelebilir. Dolunay haftasında büyük kare dediğimiz açı kalıbı oluşacak. Hayatınızın zorlanacağı, değişime açık olacağı alanlar, iş, ev ve kariyerinizle ilgili konular olacaktır. Özellikle ailenizde kadınlarla ilişkilerde daha dikkatli olun. Evinizde incir çekirdeğini doldurmayacak bir konuyu gereksiz yere çok fazla abartıp büyütmeyin. Ev ya da işinizde değişim gerektiren fırsatlar yakalarsanız değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Krizler bu hafta aile ve iş arasında meydana gelebilir. İş ve aile arasında denge kurmanız gerekebilir. Hem iş hem evlilik veya ortaklık ilişki alanı kaynayacak bu hafta sanırım.

Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile yaratıcılık gerektiren konulara yönelebilirsiniz. Resim, müzik, sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir, konser veya tiyatroya gidebilirsiniz. Eğer ki özel hayatınızda biri yok ise bu etkileşim ile romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir, duygularınız bu hafta daha coşkulu olabilir.