Yengeç burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Yengeç burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Yengeç’ler bu yıl da iş, çalışma, sağlık ve günlük yaşam alanlarında Satürn'ü misafir etmeye devam ediyorlar. İş ve kariyer alanında uzmanlaşmak, daha profesyonelce davranmak, daha fazla sorumluluk yüklenmek, yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmek için çaba göstereceksiniz. Satürn sağlık evindeyken kişi elbette sağlığına daha fazla özen göstermek zorunda kalır. Kemikler, dişler, cilt, saçlar, deri sorunları ortaya çıkabilir. İş yerinde otorite figürleri ve çalışanlarla iyi geçinmek, sınırları ve mesafeyi korumak isteyebilirsiniz.

Yeni bir iş kurmak, var olan işinizi yeniden yapılandırmak, ticari faaliyetlerde bulunmak Satürn iş alanında yer aldığında ortaya çıkan temalardandır. Günlük hayat bazen iş temposu nedeniyle düzene oturmakta zorlanabilir. Günlük işler ve iş hayatı sorumlulukları arasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle Satürn'ün geri gideceği 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında iş hayatında zorlanmalar yaşanabilir. İş değiştirmek, iş başvuruları ve görüşmeleri yapmak için bu tarih aralığında dikkatli olmak gerekir. Sağlığınıza da daha dikkat ediniz. Bedeninizi, kas ve kemikleri zorlayacak etkinliklerden kaçınınız. Beslenmenizi düzenli ve aşırıya kaçmayacak şekilde yapınız.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter Terazi burcunda ve sizin ev, aile, özel yaşamınızı temsil eden alanda yer alıyor. Aile ile daha dengeli, özverili, adil ve sevecen bir iletişim kurmak için size şans getirecek. Ev almak, evi yenilemek, aile üyeleri ile barışmak, ebeveyn olmak, kendi anne ve babanıza daha fazla ilgi, alaka göstermek için size yıl boyunca şans getirecek. Eve ve emlak sektörüne yatırım yapmak isteyen Yengeç’ler için de bir fırsat mutlaka çıkacaktır. Jüpiter 11 Ekim'den itibaren Akrep burcuna geçiş yapıyor. Sizin aşk, romantizm, hobiler, yaratıcı çalışmalar ve çocuk alanınıza yerleşecek.

Bekar Yengeç’ler oldukça tutkulu, cezbedici ve sahiplenici bir partner bulabilirler. Hayatınıza daha fazla heyecan ve tensellik katmak için fırsatınız olacak. Hobilerinize daha fazla eğilebilir, hobinizi meslek haline getirmek isteyebilirsiniz. Sezgilerinizi ve yaratıcılığınızı daha çok kullanabileceksiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen Yengeç’ler bu dönemde bu isteklerini gerçekleştirebilirler. Çocuk sahibi Yengeç’ler çocuklarının hayatına daha fazla etkinlik, eğlence ve odaklanma katacak faaliyetlerde bulunmalarına destek olabilirler. Spiritüel, metafizik, mistik ve gizem içeren konulara eğilmek isteyebilirsiniz. Spekülatif yatırımlar, komisyonlu ve işletmeciliği olan işlerden gelir elde edebilirler.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. Ay burcunuzun yönetici gezegeni olduğu için tutulma dönemleri sizi daha fazla etki altına alan dönemlerdir. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin para kaynakları, birikimler ve kazançlar alanınızda olacak. Maddi konularda dengeye oturmak için çaba harcayabilirsiniz. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek, kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir. Kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe, kazanç ve birikimleri kullanmak değerlendirmek, daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak adına adım atmak isteyebilirsiniz.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda yer alacak. Sizin uzun yolculuklar, akademik çalışmalar, yabancılarla ilişkiler, basın, yayın, tanıtım, reklam, medya konularını, hukuki ve resmi işleri içeren alanda gerçekleşecek. Bu dönemde bu konularda hayatınıza sürpriz başlangıçlar girebilir. Tutulmalar genellikle beklenmedik bitişler ve başlangıçlar zamanıdır. Bu nedenle bu konularda planlamadığınız açılımlar olabilir.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma aile ve eşle ya da ortaklarla para paylaşımınızı, vergi, sigorta, krediler ve borçlarla ilgili para konularını, miras işlerini, ticaretten, yatırımlardan ve müşterilerden beklenen paraları temsil eden alandır. Bu konularla ilgili sizi strese sokacak, duygusal olarak sıkıştıracak durumlar söz konusu olabilir. Para paylaşımı ve ödemeleri dengelemek önemli bir tema olacak.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması, 11 Şubat‘ta yer alan Aslan burcundaki Ay Tutulmasının devamı niteliğinde olacak. Sizin para kaynakları alanınızda gerçekleşecek. Maddi konularda sizi daha güçlü kılacak yenilikler ve başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem olacak. Daha fazla güç kazanmak, kendinize daha fazla güven duymak adına maddi durumunuzu sağlama alacak adımlar atmak isteyeceksiniz. Yönetsel ve organizasyonel yeteneklerinizi değerlendireceğiniz değişimler söz konusu olabilir.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Aşk ve para gezegeni Venüs bu yıl Koç burcunda 5 Mart – 16 Nisan tarihlerinde geri harekette bulunacak. Sizin iş ve kariyer hedefleri alanınızda yer alacak bu retro iş ilişkilerinizi, görüşmelerinizi ve başvurularınızı bu dönemde daha dikkatli yapmanız gerektiğine işaret ediyor. Kendinizi topluluklar önünde veya işle ilgili görüşmelerde ifade ederken fevri, sabırsız ve acele karar alacak şekilde davranmayın. İş hayatında ilişkiler bu dönemde sıkıntılı geçebilir.

Venüs 1 – 26 Ağustos, 7 – 30 Kasım ve 24 Aralık'tan yıl sonuna hatta yeni yıl sonrasına uzanan dönemde aşk ve evlilik alanınızda yer alacak. Bu tarihler içerisinde daha sosyal, çekici, cazip olup ve ilgiyi üzerinizde toplayacaksınız. Eşiniz ve partneriniz ile daha sıcak ilişkiler kurma imkanınız olacak. Bekar Yengeç’ler bu dönemde çekici gelen birisi ile tanışabilirler ve ilişki yaşayabilirler. Para konularında kazanç gelir elde edebileceğiniz, yatırım yapabileceğiniz 26 Ağustos – 19 Eylül döneminde maddi konulara eğilecek ve kazanç elde etmek ön planda olacak.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar sizin evlilik, ortaklık alanınızda kalacak. Eşle, partnerle, ortakla iletişimin dikkatli ele alınması gerekiyor. Yanlış anlaşılmalar ve kırılganlık söz konusu olabilir. Hassas olmanız gereken sorumlulukları, iş ve kariyer konularını, ortaklarla iş ilişkisini ciddi bir tutumla sürdürmeye bakın. Bu dönemde bazen eski flörtler, aşklardan haber alınabiliyor. Bu süreçte yeni bir ilişki başlatmak çok sağlam temellere dayanan bir beraberlik oluşturmayacaktır.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Sizin arkadaşlar, grup faaliyetleri ve gelecek planları eviniz de yer alacak bu retro arkadaşlarla ilişkilerin, iletişimin veya yapılan planların stresli geçeceğine işaret ediyor. Arkadaşlarla yapılan planlarda gecikme ve değişiklik beklenebilir. Geleceğe dair bir kararınız varsa bunu uygulamaya geçmeden ne kadar somut, pratik ve gerçekçi olduğuna bakmadan karar vermeyin.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda retro yapacak. Sizin yakın çevre, kardeşler, komşular, iletişim, haberleşme, ulaşım, zihinsel faaliyetler, ticari girişimler, eğitim ve kısa yolculuklar alanınızda yer alacak. Tüm bu konuları içeren işlerde karar alırken detayları gözden kaçırmayın. Emek verdiğiniz işlerde planlı olun. Elektrikli ve elektronik cihazları, cep telefonu ve bilgisayar gibi aletlerinizi, arabanızı korumaya alın ve dikkatli kullanın. Yakın çevre iletişiminde yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşünerek hareket edin, konuşun veya söz verin. Kendinizi sözlü veya yazılı ifade ederken net ve açık olmaya çalışın.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Sizin iş ve çalışma, sağlık ve günlük hayat düzeni alanınızda gerçekleşecek. Günlük hayat düzeninizi yoğunlaştıracak ve sizi yoracak bir üç hafta geçirmeye hazır olun. Sağlığınızı koruyun! Kas, bacak ve bel bölgenize dikkat edin. İş görüşmeleri veya planı yaparken fikrinizin ve şartların daha sonra değişebileceğini göz önünde bulundurarak karar alın. Çalışma arkadaşlarınızla iletişimin bozulmaması için çaba gösterin.