Brooks Brothers, beşinci mağazasını İstinyePark’ta açtı

Brooks Brothers, İstinyePark'ta yeni mağaza açılışını dün akşam gerçekleştirdi. İş ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı açılışa, RMK Classic CEO’su Füsun Kuran ev sahipliği yaptı.

Brooks Brothers, İstinyePark'ta yeni mağaza açılışını dün akşam gerçekleştirdi. İş ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı açılışa, RMK Classic CEO’su Füsun Kuran ev sahipliği yaptı.

Dünyaca ünlü giyim markası Brooks Brothers, İstinyePark'ta hizmete sunduğu yeni mağazasının açılışını dün akşam gerçekleştirdi. Rahmi M. Koç'un katılımıyla gerçekleşen RMK Classic CEO'su Füsun Kuran ev sahipliğindeki açılışa aralarında Fikret Orman, Semahat Arsel, Haluk Dinçer, Ömer Dinçkök, Heves Ekinci, Hüsamettin Özkan, Mustafa Sarıgül, Rıfat Elhadef, Cavit Çağlar, Tahsin Özlenir, Ece Vahapoğlu'nun da yer aldığı iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

Brooks Brothers İstinyePark mağazası, dünya genelindeki tüm Brooks Brothers mağazalarında olduğu gibi toprak rengi ve naturel tonların hakim olduğu elegan, sade ve şık dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Mağazada Brooks Brothers'ın en yeni erkek, kadın ve çocuk koleksiyonları yer alıyor.

Şıklığın ve asaletin sembolü olarak tanınan Brooks Brothers, başkanların markası olarak biliniyor. 44 ABD başkanından aralarında Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Bill Clinton, Barack Obama'nın da yer aldığı 39'unun tercih ettiği Brooks Brothers, Fred Astaire, Clark Gable, Ashton Kutcher, Katherine Hepburn gibi Hollywood'un ünlü aktörlerinin ve çok sayıda seçkin ismin de favori markası arasında.