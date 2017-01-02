Turizmciler Reina için yürüyecek

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD), Reina'da meydana gelen hain terör saldırısı sonrası, 3 Ocak Salı günü saat 10.30'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünden, Reina'ya kadar yürüyüş düzenleyecekler.

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD), Reina'da meydana gelen hain terör saldırısı sonrası, 3 Ocak Salı günü saat 10.30'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünden, Reina'ya kadar yürüyüş düzenleyecekler.

Konuya ilişkin, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen ve eski Türkiye güzellik kraliçesi Manolya Onur sosyal medya hesapları üzerinden Gastronomi Sektörü Dayanışma Yürüyüş çağrısını paylaştı.

TURYİD, İstanbul Valiliği’ne resmi bir yazı göndererek 3 Ocak Salı günü tüm üyeleri ile birlikte Reina’ya doğru bir kınama yürüyüşü gerçekleştirmek istediğini bildirmişti.

TURYİD üyeleri, 3 Ocak Salı günü saat 10:30’dan itibaren saat 12.00’ye kadar Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda buluşup, buradan Reina’ya doğru yürüyüşe geçecekler.

İşte o paylaşım…



