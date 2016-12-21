Zeynep Erol, yeni heykel ve takı tasarımlarını görücüye çıkardı ​, davete cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

Zeynep Erol, yeni heykel ve takı tasarımlarını görücüye çıkardı ​

Zeynep Erol, yeni heykel ve takı tasarımlarını görücüye çıkardı ​, davete cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

Sanat yaşamında 27 yılı geride bırakan Zeynep Erol, takı ve heykel tasarımlarını bir araya getirdiği ‘Güzel Olan Sensin' isimli koleksiyonunun lansmanını önceki gün Nişantaşı'nda gerçekleştirdi.

Yeni sergisiyle tasarımlarını sanatın farklı bir boyutuna taşıyan Zeynep Erol, birbirini tamamlayan takı ve heykellerle insanın hikâyesini anlattı.

Lansmana Galya Frayman Morinas, Aliye Simavi, Zeynep Kocabıyık Hamedi, Aslı Pasinli, Şebnem Çapa, Handan Öney, Tanem Sivar, Güllü Aybar, Zeynep Müfti, İdil Lüleci, Burcu Hanif, Sibel Kutman, Şenay Abacı Turgut ve Arzu Atabarut gibi cemiyet yaşamının ünlü isimleri katıldı.