Diyet out, detoks in

2016 chia tohumunun yılı oldu, insanlar her hafta yeni bir yemek festivalinden check-in yaptı, internet detoks yapanların fotoğraflarıyla doldu taştı. Bütün bir yıl boyunca yemek gündeminde neler oldu, yeni neler yenip içildi, yükselen değerler ve gözden düşenler hangi lezzetlerdi… Hepsi bu raporda!

2016 pek çok yeni yemek trendinin hayatımıza girdiği, vazgeçemediğimiz pek çok alışkanlığın ise gözden düştüğü bir yıldı. Genel olarak sağlıklı ve gurme yiyecekler, emek isteyen tarifler, hazır almak yerine evde yapılan lezzetler bu yıl daha çok tercih edilir oldu. Yemek.com tüm bu gelişmeleri 2016’nın in ve out’ları olarak bir başlıkta topladı. Üstelik bunlar, seneye göreceğimiz trendlerin de habercisi.

Baristalık out – Aşçılık in

Son birkaç yılın en gözde mesleği, şehrin havalı çocukları baristalar bu yıl birinciliği aşçılara kaptırdı. İnsanların gastronomiye ilgisi giderek arttı, evlerde mutfağa daha çok girildi. İnsanlar yemek okullarına, workshop’lara gidip yeteneklerini ortaya çıkardı.

Brunch’lar out – Serpme kahvaltı in

Serpme kahvaltıya bir trend demek haksızlık olur. Ancak bu yıl, brunch davetlerinin yerini serpme kahvaltı buluşmaları alır oldu. Bir tek kuş sütünün eksik kaldığı kahvaltı sofraları, lezzetin yanı sıra samimiyeti ile de yüzleri güldürdü.

Dışarıdan ekmek almak out – Kendi ekmeğini yapmak in

Bu yıl fırınlarımızı ulvi bir görev için yaktık. Ekmekler evlerde yoğuruldu, herkesin içine kendinden bir şey kattığı sayısız yeni ekmek tarifi doğdu. Hal böyle olunca ”Ekmeği ben yaptım” demek de bu yılın en havalı cümleleri arasında yerini aldı. Bu sırada ekmek dünyasında, ekşi mayalı ekmekler zirveye yerleşerek, klasik ekmeklerin yerini aldı.

Hazır makarnalar out – Taze makarnalar in

Bu yıl amatör şefler makarnaya bile gurme bir dokunuş katmayı başardı. Makarnayı hazır almak yerine evde yapmak trend oldu. Harika soslar ve farklı sunumlarla, makarna hak ettiği ilgiyi yeniden görmeye başladı.

Müzik festivalleri out – Yemek festivalleri in

Müzik festivalleri elbette varlığını sürdürdü ama bu yıl yemek festivalleri adeta doldu taştı. Kahve festivali, makarna festivali, sokak lezzetleri festivali derken, adeta her hafta yeni bir festivale gidildi. Gelecek yıl uzun kuyruklar, karmaşa ve eksikliklerin giderileceğini, bu festivallerin daha da popülerleşeceğini öngörmek zor değil.

”Diyet yapıyorum” demek out – ”Detoks yapıyorum” demek in

Yılların çilesi diyet, yerini detoksa bıraktı. ”Detokstayım canım, hiç almayayım” sözü sık sık duyulur hale geldi. Bu yıl fazla kilolara savaş açanların bir numaralı destekçisi onlarca farklı tarifle uygulanabilen detokslar oldu.

Meyve suları out – Cold press sular in

Bu yıl detoks yapmak yetmedi. Limonata veya taze sıkılmış portakal suyunun yerini cold press tekniğiyle sıkılan sebze ve meyve suları aldı. Kimisi çok sağlıklı buldu, kimisi pek sevmedi. Ama yine de karşımıza çok sık çıkar oldular.

Kruvasan out – Pişi in

Bu güzeller güzeli Fransız lezzeti kalplerimizde yaşamaya devam etse de, bu yılın starı pişi oldu. “Bizden” bir lezzet olan pişi, yılın en güzel kahvaltılığı olarak 2016'ya damga vuran lezzetler arasında yer aldı.

Kinoa out – Chia tohumu in

Salatasından, tatlısına her tarifte karşımıza çıkan kinoanın yerini bu yıl chia tohumu aldı. En çok chia pudingi olarak karşımıza çıkan bu lezzet, uzaklardan gelen yabancı lezzetler arasından sıyrılarak gönül tahtımıza oturdu.

Workshop cafeleri out – Konseptli cafeler in

Workshop’ları, alışverişi bol mekanlar, yerini bu yıl farklı konseptlerdeki cafelere bıraktı. Hayvan dostu mekanlar mı dersiniz, sadece glutensiz ürünler yapanlar mı dersiniz kendilerine has konseptleriyle birçok mekan açıldı. Bu trend 2017'de güçlenerek büyüyeceğe benziyor.

Klasik sandviçler out – Gurme sandviçleri in

Beyaz peynir, salatalık, domates, ekmek… Senelerdir afiyetle mideye indirilen bu sandviçlerin yerini farklı soslarıyla, farklı malzemeleriyle, artizan ekmekleriyle gurme sandviçler aldı.