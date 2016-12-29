Yeni yıl kutlaması yaparken yemeğe nasıl başlayacağınıza iyi karar verin. Çünkü nasıl başlarsanız öyle gider... Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, sağlıklı bir yılbaşı yemeğinin püf noktalarını anlattı.

Yeni yıl kutlaması yaparken yemeğe nasıl başlayacağınıza iyi karar verin. Çünkü nasıl başlarsanız öyle gider... Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, sağlıklı bir yılbaşı yemeğinin püf noktalarını anlattı.

Sevdiklerinizle birlikte saatler boyunca bir masa etrafında yeni yılın coşkusunu karşılayacağımız gün, gittikçe yaklaşıyor. Hem masadaki her yemeği yemek hem de sağlıklı beslenmek istiyorsanız Şişli Florence Nightingale Hastanesinden, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, size önemli tüyolar veriyor. İşte gaz ve şişkinlik şikayetini azaltacak, tansiyon ve kan şekerini normal seviyede tutacak öneriler…

NASIL BAŞLARSANIZ ÖYLE GİDER

Yemek öncesi tüketeceğiniz başlangıç tabağı, kuruyemiş(ceviz, badem, fındık), kuru meyve, zeytinyağlı sebze yemekleri, salata ve yoğurtlu mezeler (mayonezsiz) içermelidir. Ana yemek bir yılbaşı klasiği olan fırında hindi ve kestaneli pilav olacak ise, yanında, diğer karbonhidrat çeşitleri olan, patates püresi, makarna veya ekmek tüketilmemelidir.

Yemek sonrası tatlı ile devam etmek yerine meyve veya meyve tatlıları tercihi kalori alımını azaltacaktır. Örneğin meyve tabağı yada kabak veya ayva tatlıları gece boyunca kalori alımını dengeleyecektir.

BU ATIŞTIRMALIKLAR ÖDEM YAPIYOR

Gece boyunca atıştırmalıklar, cips kuruyemiş, kanepe, kuru pasta gibi besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Küçük ama kalorisi yüksek olan bu besinler, ödem artışı yaşatacaktır.

KRONİK BİR HASTALIĞINIZ VARSA…

Kronik hastalıkları (şeker hastalığı, hipertansiyon, yüksek kolesterol..) olan bireylerin, tuz alımı, karbonhidrat alımı ve salata gibi lifli gıda alımına özen göstermeleri gerekmektedir. Özellikle hipertansif diyabetikler, etin yanında salata ve yoğurtlu mezeleri tercih etmelidirler. Tuzlu kuruyemişlerin miktarı çok önemlidir.

MİDE YANMASINDAN UZAK DURMAK İÇİN…

Yılbaşı gün boyunca kahvaltı ve öğlen yemeği daha hafif olmalıdır. Kahvaltıda sütlü yulaf ezmesi, aralarda bol su, öğlen yemeğinde ise, akşam et yenileceğin salata, çorba ve yoğurt tercih edilebilir.

PEKİ YA ERTESİ GÜN?

Ertesi gün su tüketimi en az 2 litre olmalıdır. Hafif bir kahvaltı edilmeli ve mutlaka yürüyüş yapılmalıdır. Kahvaltıda meyve yoğurt ve yulaf ezmesi tercih edilebilir. Karbonhidrat (ekmek, simit, poğaça, açma,,,) yerine bol peynirli bir salata veya menemen gibi sebze ve protein beraberliğinden faydalanılmalıdır.

ALKOL ALDIKTAN SONRA NE YAPMALI?

Ertesi gün mutlaka 6 ile 8 saat uyumaya özen gösterilmelidir. Çünkü uykusuzluk vücut metabolizmasını yavaşlatmada bir etkendir. Alkol tüketiminden sonra uykusuz kalan bireylerin vücutları daha fazla su tutar ve ödemleri oluşur.

Alkol tüketiminden sonraki gün su tüketimi arttırılmalıdır. Günlük en az 8 ile 10 su bardağı su tüketilmelidir. Su vücuttaki toksik maddelerin atımını arttırarak böbrek solüt yükünü hafifletmektedir.

Alkolün 1 gramı 7 kkal enerji sağladığından vücuda girdikten sonra direk yağa dönüşmektedir. Alkol tüketimi yüksek karbonhidrat tüketimiyle eş anlama gelmektedir. Dolayısıyla alkol tüketiminden sonraki gün basit karbonhidrat olarak adlandırdığımız şeker, reçel, bal, sütlü tatlı, şerbetli tatlı ve 2 porsiyondan fazla tüketilen meyveden uzak durulmalıdır. Vücutta oluşabilecek yağlanmaya karşı vücudu korumak adına şeker ve şekerli ürünler alınmamalıdır.

BEYAZ EKMEK YERİNE TAM BUĞDAY

Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pilav makarna yerine de bulgur, karabuğday veya kinoa tercih edilmelidir. Meyve olarak 1 porsiyon meyve tüketilmesi doğrudur. Tüketilen bu meyvenin de ödem söktürmeye yönelik olması gerekmektedir. Ananas, mango, greyfurt gibi lif içeriği yüksek ödem atıcı meyveler tüketilmelidir.

Vücut dengesini korumak adına antioksidan sebzeler tercih edilmelidir. Likopen içeren domates, kükürtlü bileşikleri içeren lahana, pırasa gibi sebzelerden yapılmış çorbalar vücuttaki ödemin atılmasını hızlandırırken aynı zamanda karaciğeri koruyucu etki göstermektedirler. C ve E vitamininden zengin roka, tere, maydanoz gibi yeşillikler tüketilmelidir. Bu yeşillikle yapılan salatanın içine haşlanmış enginar veya kereviz de konulabilir. Özellikle enginar karaciğer enzimlerini düşürücü etkiye sahiptir.

Alkolden sonraki öğünleri hafif olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle kahvaltıda poğaça, simit , açma, reçel, bal yerine lor peynirli yeşil bir salata yada yulaf kepeği ve yoğurtla hazırlanmış bir kahvaltılık daha uygun olacaktır. Öğlen ve bağışıklık sistemi kuvvetlendirecek probiyotik bir içecek olan kefir tercih edilmelidir. Ara öğünlerde ananas gibi ödem söktüren meyveler ve bitki çayları tercih edilmelidir.

ÖDEM ATICI ÖNERİLER

Vücuttan fazla suyu atabilmek için maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü, avakado yaprağı gibi 80 santigrat suyla demleme usulü yapılan çaylar tercih edilmelidir.

Alkolün vücutta yağ olarak depolanmaması adına mutlaka fiziksel aktivite yapılmalıdır. En az 40 dakikalık yürüyüş yağ yakımında etkili olacaktır.