Var mısınız evcilik oynamaya?

Minicik bir mutfak, miniminnacık mutfak gereçleri ve gerçek yiyecekler... Tam çocukların seveceği türden. Ama bu kez çocuklar değil, büyükler oynayacak!

Eminim herkesin çocukken en sevdiği şeydi evcilik oynamak. Genelde plastikten yapılmış mutfak setleriyle saatlerce oynardık. Çeşit çeşit yemekler, pastalar, börekler yapar, ebeveynlerimize çar servisi yapardık. Sonra büyüdük ve gerçekleriyle oynamak, yemek yapmak pek çoğumuza keyifli gelmedi.

Alice harikalar diyarında!

Son zamanlarda tam da bu noktada özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir trend hasıl oldu. Minyatür mutfak akımı… Bu öyle bir mutfak ki, eğer Alice gibi harikalar diyarında değilseniz, ancak bir karınca ya da o ölçülerde bir yaratık ikamet edebilir. İçinde gerçek fırın, buzdolabı, tencere, tava, spatula gibi yemek yaparken ihtiyaç duyulan her araç gerecin olduğu mutfaklarda birbirinden lezzetli yemekler yapılıyor.

Çin işi Japon işi

Tabii ki böyle genius fikirler her zaman olduğu gibi yine Japonlar’dan çıktı. Her şeyin en ilgincini üretmekte, uygulamakta ve akıma dönüştürmekte üstlerine yok. Bu özel mutfaklarda yaptıkları yemek videoları milyonlarca izlenme alıyor. Çünkü elinizde bile tutmakta zorlanacağınız aletlerle soslu etler, çilekli pastalar, köri soslu tavuklar, patates kızartmaları, deniz mahsüllü makarnalar, pankekler gibi aklınıza gelebilecek her şeyi büyük rahatlıkla yapıyorlar.

İşte o videolardan biri