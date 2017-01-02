Victor Hugo’nun ölümsüz eseri sahnede

Notre Dame Quasimodo Müzikali, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde

Fransız şair, romancı ve oyun yazarı Victor Hugo'nun ölümsüz eseri; ‘Notre Dame – Quasimodo Müzikali’ izleyiciyle buluşuyor.Gösteri, 9 Ocak Pazartesi günü 20:30’da sahnelenecek.

Notre Dame Quasimodo Müzikali, Fransız İhtilali sonrası, Fransa'nın karanlık ggünlerinden sahneler sunan sürükleyici bir müzikal. Oyunda çirkin, kambur, engelli ve çok acayip bir yaratık olan Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda'ya olan aşklarını, Zangoç ile Papaz'ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alınıyor…