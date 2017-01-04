Fakir Baykurt Öykü Yarışması başlıyor

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 6.Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında yer alan, Fakir Baykurt Öykü Yarışması için başvurular devam ediyor

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 6.Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında yer alan, Fakir Baykurt Öykü Yarışması için başvurular devam ediyor

“Herkesin Bir Öyküsü Vardır” sloganı ile başlayacak olan Fakir Baykurt Öykü Yarışması, üç kategoride düzenlenecek.

Ortaokul, lise ve yetişkinler olmak üzere üç grubu kapsayan yarışmaya, her aday tek öyküyle katılabilecek. Son başvuru tarihi 03 Mart 2017 olan yarışmada, derece alan öykülere ödülleri 12-13-14 Mayıs'ta Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlenecek olan 6.Sarıyer Edebiyat Günleri'nde verilecek.

YARIŞMA GENELİNDE 19 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

1.KATEGORİ (10-14 YAŞ)

Birinciye: 1500 TL

İkinciye: 100 TL

Üçüncüye: 750 TL

Mansiyon: 500 TL

2. KATEGORİ (15-19 YAŞ)

Birinciye: 2000 TL

İkinciye: 1000 TL

Üçüncüye: 750 TL

Mansiyon: 500 TL

3. KATEGORİ ( 18 YAŞ VE ÜZERİ)

Birinciye: 5000 TL

İkinciye: 3000 TL

Üçüncüye: 2000 TL

Mansiyon: 1000 TL