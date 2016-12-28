2016’da Tarkan dinledik, Orhan Pamuk okuduk

D&R şubelerinde 2016 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyunları açıklandı. Satış listesine göre; yerli müzikte Tarkan'ın “Ahde Vefa” albümü birinci olurken yabancı albümünde ise Andrea Bocelli'nin ‘Cinema’ albümü lider oldu. 2016 yılının en çok satan kitabı Orhan Pamuk'un kaleme aldığı Kırmızı Saçlı Kadın, en çok satan filmi ise Düğün Dernek 2 oldu. Oyun konsolunda Fifa 17, bilgisayarda ise Football Manager 2016 en çok oynanan oyun olarak listede birinci sırada yer aldı.
D&R'a göre yılın en çok satanları şöyle sıralandı:
Yerli Albüm
Ahde Vefa (Tarkan)
Mürekkep (Sıla)
Altın Düetler (Erol Evgin)
Harun Kolçak (Çeyrek Asır)
Sonra Dersin Ki (Koray Avcı)
Yabancı Albüm
Cinema (Andrea Bocelli)
Haris Alexiou 25. Yıl Özel (Haris Alexiou)
Back To Black (Amy Winehouse)
1989 (Taylor Swift)
Revival (Selena Gomez)
Kitap
Kırmızı Saçlı Kadın (Orhan Pamuk)
Havva'nın Üç Kızı (Elif Şafak)
Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)
Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens (Yuval Noah Harari)
İçimizdeki Şeytan (Sabahattin Ali)
Film
Düğün Dernek 2: Sünnet (Selçuk Aydemir)
The Martian – Marslı (Ridney Scott)
Delibal (Ali Bilgin)
Revenant – Diriliş (Alejandro Gonzalez Inarritu)
Ali Babalar ve 7 Cüceler (Cem Yılmaz)
Oyun (Konsol)
Fifa 17 PS4
Uncharted 4: A Thief's End PS4
GTA V PS4
Fifa 16 PS4
Fifa 16 PS3
Oyun (PC)
Football Manager 2016
GTA V
Football Manager 2017 Special Edition
Fifa 16
The Sims 4