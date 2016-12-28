2016’da Tarkan dinledik, Orhan Pamuk okuduk

D&R, 2016 yılının 'en'lerini derledi. 2016 yılında D&R mağazalarında en çok satan yerli albüm Tarkan’ın "Ahde Vefa" albümü olurken en çok satılan kitap Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın' kitabı oldu.

D&R, 2016 yılının 'en'lerini derledi. 2016 yılında D&R mağazalarında en çok satan yerli albüm Tarkan’ın "Ahde Vefa" albümü olurken en çok satılan kitap Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın' kitabı oldu.

D&R şubelerinde 2016 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyunları açıklandı. Satış listesine göre; yerli müzikte Tarkan'ın “Ahde Vefa” albümü birinci olurken yabancı albümünde ise Andrea Bocelli'nin ‘Cinema’ albümü lider oldu. 2016 yılının en çok satan kitabı Orhan Pamuk'un kaleme aldığı Kırmızı Saçlı Kadın, en çok satan filmi ise Düğün Dernek 2 oldu. Oyun konsolunda Fifa 17, bilgisayarda ise Football Manager 2016 en çok oynanan oyun olarak listede birinci sırada yer aldı.

D&R'a göre yılın en çok satanları şöyle sıralandı:

Yerli Albüm

Ahde Vefa (Tarkan)

Mürekkep (Sıla)

Altın Düetler (Erol Evgin)

Harun Kolçak (Çeyrek Asır)

Sonra Dersin Ki (Koray Avcı)

Yabancı Albüm

Cinema (Andrea Bocelli)

Haris Alexiou 25. Yıl Özel (Haris Alexiou)

Back To Black (Amy Winehouse)

1989 (Taylor Swift)

Revival (Selena Gomez)

Kitap

Kırmızı Saçlı Kadın (Orhan Pamuk)

Havva'nın Üç Kızı (Elif Şafak)

Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)

Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens (Yuval Noah Harari)

İçimizdeki Şeytan (Sabahattin Ali)

Film

Düğün Dernek 2: Sünnet (Selçuk Aydemir)

The Martian – Marslı (Ridney Scott)

Delibal (Ali Bilgin)

Revenant – Diriliş (Alejandro Gonzalez Inarritu)

Ali Babalar ve 7 Cüceler (Cem Yılmaz)

Oyun (Konsol)

Fifa 17 PS4

Uncharted 4: A Thief's End PS4

GTA V PS4

Fifa 16 PS4

Fifa 16 PS3

Oyun (PC)

Football Manager 2016

GTA V

Football Manager 2017 Special Edition

Fifa 16

The Sims 4