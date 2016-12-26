Tenor Nicky Spence ve soprano Corinne Cowling’in Johann Strauss Orkestrası eşliğinde seslendireceği vals ve polkalar ile kendinizi Viyana’da bir balo salonunda hissedeceksiniz

2017’yi “Viyana Gecesi” ile karşılamaya ne dersiniz?

Tenor Nicky Spence ve soprano Corinne Cowling’in Johann Strauss Orkestrası eşliğinde seslendireceği vals ve polkalar ile kendinizi Viyana’da bir balo salonunda hissedeceksiniz

İş Sanat'tın gelenekselleştiği ve izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Yeni Yıl Konseri'nde, bu sene John Rigby'nin batonu altındaki Johann Strauss Orkestrası 2017 yılına özel hazırladığı bir programla sahne alacak.

Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence'in seslendireceği birbirinden eğlenceli vals ve polkalara balo kostümleriyle göz kamaştıran Johann Strauss dansçıları eşlik edecek. Yarasa Uvertüründen Mavi Tuna'ya, Radetzky Marşından Tritsch-Tratsch Polka'ya uzanan, Strauss ailesinin ve çağdaşlarının en sevilen eserleri ile izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti vadeden konseri, görkemli dönem kostümleri içindeki dansçılar olağanüstü bir görsel şölene dönüştürecek.

40 yılı aşkın süredir en sevilen şarkılar ve neşe dolu danslarla izleyicilerine coşkulu anlar yaşatan bu muhteşem topluluğun sunacağı Viyana gecesi 5 Ocak 2017, Perşembe akşamı 20.30'da İş Sanat'ta olacak.