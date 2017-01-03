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‘Aşk’la Semiha Berksoy’ 20 Ocak’ta açılıyor

Ressam Semiha Berksoy için gerçekleşecek 'Aşk'la Semiha Berksoy' sergisi, Odeabank ve Galerist iş birliği ile 20 Ocak'ta O'Art'da ziyarete açılacak
15:003 Ocak 2017
Kültür Sanat
‘Aşk’la Semiha Berksoy’ 20 Ocak’ta açılıyor
Ressam Semiha Berksoy için gerçekleşecek 'Aşk'la Semiha Berksoy' sergisi, Odeabank ve Galerist iş birliği ile 20 Ocak'ta O'Art'da ziyarete açılacak

Semiha Berksoy’un bilinen tüm yapıtlarını içeren ‘Semiha Berksoy: Catalogue Raisonne’ kitabının tanıtımı ile paralel olarak gerçekleşecek sergi, sanatçının aşkı farklı biçimlerde merkeze aldığı resimleri ile daha önce hiç sergilenmemiş desenlerini bir araya getiriyor.

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Derya Yücel küratörlüğünde, 20 Ocak’tan itibaren O’Art’da ziyarete açılacak olan sergi; sesin, aryanın, sözün, mizansenin aktığı damardan beslenen resimleri ile Berksoy’un yaşamı ve sanatının kaynağı olarak aşkın tutkulu dışavurumunu sanatseverlerle paylaşacak.

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Son güncelleme: 15:0203.01.2017
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