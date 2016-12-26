AKP’liler “Eyvah Eyvah 2” için ceza istedi

"Eyvah Eyvah 2" filmi yayımlandıktan 5 yıl sonra çilingir sofrası sahneleriyle RTÜK denetimine takıldı

Üst Kurul uzmanları “Eyvah Eyvah 2” filmindeki alkollü sahnelere ilişkin “Alkollü içki kullanımı ile eğlence kavramı hemhal olarak gösterildiği için eğlenmek isteyen insanların alkollü ürün kullanması gerekliliği de insan zihninde tamamlayıcı bir çağrışım oluşturmaktadır” gerekçeleriyle filmi yayımlayan TV8'e ceza istedi. RTÜK, başkan dahil 3 AKP'li üyenin yayın ihlali olduğunu düşünmesine karşın, oy çokluğu ile kanala ceza kesmedi.

RTÜK uzmanları film hakkında, vizyona girdiği 2011 yılından 5 yıl sonra, 1 Aralık 2016'da TV8'de yayımlanmasının ardından rapor hazırladı. TV8'e ceza verilmesi istenen uzman raporunda, şu ifadeler kullanıldı: “Alkollü içkinin zararlı bir madde oluşu gerçeği; muhabbet, müzik, dertleşme, şakalaşma, özel yemekler yani eğlence atmosferi oluşturan unsurlar tarafından üstü örtülmekte ve bu tür ortamların doğal bir parçası, bileşeni gibi sunulmaktadır. Alkollü içki kullanımı ile eğlence kavramı hemhal olarak gösterildiği için eğlenmek isteyen insanların alkollü ürün kullanması gerekliliği de insan zihninde tamamlayıcı bir çağrışım oluşturmakta, nitekim artık burada ‘özendiricilik, teşvik' motivasyonu baş göstermeye başlamaktadır”

AKP’Lİ ÜYELERDEN CEZA İSTEMİ

olmadığına karar verdi. Kanala ceza verilmesini isteyen üyelerin RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ile birlikte AKP'li üyeler olduğu öğrenildi. filmin dört sahnesinde alkol ürünlerinin yer aldığını tespit eden RTÜK uzmanları, Hüseyin'in arkadaşları ile birlikte bir ağacın altındaki masada alkollü içki ve gitar dinletisi eşliğinde yemek yerken, nehir kenarında özendirci olarak nitelendirilebilecek bir piknik ortamında ahşap masa üzerinde alkollü içkilerin sunumu gibi sahneleri örnek gösterdi.