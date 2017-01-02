Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Alevli Günler MOİ Sahne’de

Cem Davran ve Erkan Can gibi oyuncuların rol aldığı Alevli Günler, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor
17:422 Ocak 2017
Kültür Sanat
Alevli Günler MOİ Sahne’de
Cem Davran ve Erkan Can gibi oyuncuların rol aldığı Alevli Günler, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor

Usta isimlerin rol aldığı ‘Alevli Günler’ 15 Aralık’ta Mall of İstanbul Sahnesinde…

alevli2

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş, biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, bize çağdaş bir “Yaşar-yaşamaz” hikayesi sunarlar. Irmak Bahçeci'nin yazıp Yıldıray Şahinler'in yönettiği, Cem Davran, Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler, Selin Yeninci ve Erkan Can'ın oynadığı oyun, yılın komedisi olmaya aday…

alealevli

Yazan: Irmak Bahçeci
Yöneten: Yıldıray Şahinler
Dekor – Kostüm: Barış Dinçel
Işık Tasarım – Uygulama: Efe Sümer
Oyuncular: Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin, Selin Yeninci
Yönetmen Yrd.: Özge Çatıkkaş, Tuğçe Kıltaç
Dekor Uygulama: Muhammet Topraktepe, Mustafa Topraktepe
Görsel Tasarı: Emre Erdem

İLGİLİ HABERYılmaz Erdoğan yeni yaşamını 'Münakaşa' ile anlatıyorYılmaz Erdoğan yeni yaşamını 'Münakaşa' ile anlatıyor
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar