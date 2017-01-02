Alevli Günler MOİ Sahne’de

Cem Davran ve Erkan Can gibi oyuncuların rol aldığı Alevli Günler, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor

Cem Davran ve Erkan Can gibi oyuncuların rol aldığı Alevli Günler, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor

Usta isimlerin rol aldığı ‘Alevli Günler’ 15 Aralık’ta Mall of İstanbul Sahnesinde…

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş, biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, bize çağdaş bir “Yaşar-yaşamaz” hikayesi sunarlar. Irmak Bahçeci'nin yazıp Yıldıray Şahinler'in yönettiği, Cem Davran, Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler, Selin Yeninci ve Erkan Can'ın oynadığı oyun, yılın komedisi olmaya aday…

Yazan: Irmak Bahçeci

Yöneten: Yıldıray Şahinler

Dekor – Kostüm: Barış Dinçel

Işık Tasarım – Uygulama: Efe Sümer

Oyuncular: Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin, Selin Yeninci

Yönetmen Yrd.: Özge Çatıkkaş, Tuğçe Kıltaç

Dekor Uygulama: Muhammet Topraktepe, Mustafa Topraktepe

Görsel Tasarı: Emre Erdem