Altın Küre Ödülleri, sahiplerini buldu

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre'ler sahiplerine kavuştu

Sinema dünyasının prestijli ödülleri arasında yer alan ve Oscar ödüllerinin de müjdecisi olarak kabul edilen Altın Küre ödülleri, dün gece keyifli bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye saatiyle 03:00’da başlayan töreni ünlü talk show sunucusu Jimmy Fallon sundu. Fallon’un Amerikan seçimlerine yönelik esprileri kahkaha tufanı yarattı.

Trump’a gönderme yapmayı ihm al etmeyen başarılı ve güzel oyuncuMeryl Streep’i de tüm salon ayakta alkışladı. Florence rolüyle adaylar arasında da yer alan Streep’ e Cecil B. DeMille ödülü takdim edildi.

Gecede yakın zamanda hayata veda eden oyuncu anne-kız Debbie Reynolds – Carrie Fisher da özel bir video ile anıldı. Meryl Streep’te teşekkür konuşmasında Fisher’ı anmadan geçmedi.

İşte 74’üncü Altın Küre’nin kazananları…

EN İYİ FİLM

Ay Işığı (Moonlight)

YABANCI DİLDEKİ EN İYİ FİLM

Damien Chazelle, La La Land

EN İYİ SENARYO

Aşıklar Şehri (La La Land)

EN İYİ ERKEK OYUNCU – KOMEDİ/MÜZİKAL

Ryan Gosling, La La Land

EN İYİ KADIN OYUNCU – KOMEDİ/MÜZİKAL

Emma Stone, La La Land

EN İYİ KOMEDİ / MÜZİKAL

La La Land

EN İYİ ANİMASYON

Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia)

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

Aşıklar Şehri (La La Land)

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

La La Land, Justin Hurwitz

EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA

Casey Affleck, Manchester by the Sea

EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA

Isabelle Huppert , Elle

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Viola Davis , Fences