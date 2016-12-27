‘Aşiyan’ yeni yılın ilk oyunuyla Ezop Sahne’de

Bihter Dinçel’in hem yazıp hem de oynadığı tek kişilik oyun; evinin sokağında bombaların patlaması üzerine kendini dokuz ay eve kapatan bir kadının sahici hikayesini anlatıyor

Bihter Dinçel’in hem yazıp hem de oynadığı tek kişilik oyun; evinin sokağında bombaların patlaması üzerine kendini dokuz ay eve kapatan bir kadının sahici hikayesini anlatıyor

Usta yönetmen Cem Emüler tarafından yönetilen “Aşiyan”, yeni yılda da hız kesmeden Ezop Sahne'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Bihter Dinçel'in hem yazıp hem de oynadığı tek kişilik oyun, Barış Dinçel imzasını taşıyan çarpıcı dekor tasarımı ve sahici konusuyla seyirciyi anında etkisi altına alıyor.

“Aşiyan”; evinin önünde bomba patlayan bir kadının, kendini 9 ay boyunca evine kapatması üzerine kurgulanmış bir oyun. Kimi zaman gerilimli kimi zaman keyifli ve oldukça nostaljik olan oyunda; bireyin bugünü, dünü, söylenenleri ve söylenmeyenleri, umudu ve umutsuzluğu, aşkı, özlemi, endişesiyle harmanlanmış kanlı canlı hâline tanık olacaksınız. Eskide kalmak, yeniyi inşa etmeye çabalamak, yüzleşmek, karar vermek, durmak veya yola devam etmek…

Kostüm tasarımı Başak Özdoğan'a ait olan oyunun ışık tasarımı ise Mahmut Özdemir imzasını taşıyor. Oyunun sürprizi ise Bihter Dinçel'e sesleriyle eşlik eden Güven Kıraç ve Boncuk Yılmaz.