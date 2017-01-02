‘Aşk Listesi’ Kats Sahne’de

Onur Şenay, Ümit İlban ve Pamela Spence’in birlikte rol aldığı “Aşk Listesi” oyunu; enerjik temposu, esprili ve sürprizli metniyle izleyenlere çok eğlenceli bir akşam yaşatacak

Onur Şenay, Ümit İlban ve Pamela Spence’in birlikte rol aldığı “Aşk Listesi” oyunu; enerjik temposu, esprili ve sürprizli metniyle izleyenlere çok eğlenceli bir akşam yaşatacak

İki yakın erkek arkadaşın, hayallerindeki sevgiliyi bulmak için başlayan ve giderek daha da gizemli bir hal alan maceralarını anlatan “Aşk Listesi”; 11 ve 18 Ocak Çarşamba akşamları Gayrettepe KATS Sahne'de!

Hayallerinizdeki kadını ya da erkeği yaratmak için listenize hangi 10 özelliği koyardınız? Uzun ya da kısa boylu, yeşil, mavi veya siyah gözlü? Uzun saçlı, kısa saçlı, sarışın, esmer, kızıl? Güzel vücutlu, sportmen, işinde başarılı, zengin, fakir ya da idare eder? Ya da duygusal, aşk dolu, anlayışlı, yani sadece sizi seven ve sevilmeyi bekleyen biri… Hangisi? Belki hepsi, belki hiç biri…

Norm Foster'ın kaleme aldığı, Menekşe Uçaroğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği “Aşk Listesi” adlı tiyatro oyunu, Gayrettepe KATS Sahne prodüksiyonuyla sahneye konuyor. Yönetmenliğini Özdemir Çiftçioğlu'nun üstlendiği oyunda; Onur Şenay, Ümit İlban ve Pamela Spence birlikte rol alıyor. Oyun; tiyatroseverlere kadınlar, erkekler, yalnızlık, aldatma, ilişkiler ve aşk üzerine çok eğlenceli bir romantik komedi sunuyor.

Tiyatro Şenay'ın aşk, kadınlar ve erkekler üzerine eğlenceli, sürprizlerle dolu iki perdelik “Aşk Listesi” oyunu; 11 ve 18 Ocak 2017, Çarşamba akşamları saat 20:30'da Gayrettepe KATS Sahne'de izlenebilir. Oyunun biletleri, Biletix'ten ve gişeden temin edilebilir.