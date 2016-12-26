Aziz Nesin’in eserleri 70 yılda 11 milyon basıldı

Edebiyatımızın usta isimlerinden Aziz Nesin'in, eserleri 70 yıl boyunca 11 milyon adete yakın baskı yaptı

Edebiyatımızın usta isimlerinden Aziz Nesin'in, eserleri 70 yıl boyunca 11 milyon adete yakın baskı yaptı

Yazarın kitaplarını yayın hakkını elinde bulunduran Aziz Nesin Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilki 1946 yılında basılan Aziz Nesin’in kitapları, o dönemden bu yana 10 milyon 780 bin adet basıldı ve dağıtıldı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

– Aziz Nesin’in yıllık ortalama kitap satışı 100.000

– Kitap satışlarının nufusa oranlarinin ortalaması 2.37/1000; ya da başka anlatımla 1,000 kişiye yılda 2.37 Aziz Nesin kitabı düşüyor.

– En fazla Aziz Nesin kitabı 1975’te 278 bin adet basıldı ve nüfusa oranı 6.89/1000 olarak hesaplandı.

– Aziz Nesin’i kaybettiğimiz 1995 yılında 214 bin kitap basıldı ve nüfusa oranı 3.44/1000 olarak hesaplandı.

– Nesin Yayinevi’nin kurulduğu 2005 yılından bu yana ortalama yıllık satış 130 bin oldu ve nüfusa oranlarının ortalaması 1.73/1000 olarak belirlendi.

– Son beş yılın yıllık satış ortalaması da 166 bin adete çıktı ve bu dönem satışlarının nüfusa oranlarının ortalaması 2.14/1000 oldu.