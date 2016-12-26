Aziz Nesin’in eserleri 70 yılda 11 milyon basıldı

Yazarın kitaplarını yayın hakkını elinde bulunduran Aziz Nesin Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilki 1946 yılında basılan Aziz Nesin’in kitapları, o dönemden bu yana 10 milyon 780 bin adet basıldı ve dağıtıldı.
Vakıf tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
– Aziz Nesin’in yıllık ortalama kitap satışı 100.000
– Kitap satışlarının nufusa oranlarinin ortalaması 2.37/1000; ya da başka anlatımla 1,000 kişiye yılda 2.37 Aziz Nesin kitabı düşüyor.
– En fazla Aziz Nesin kitabı 1975’te 278 bin adet basıldı ve nüfusa oranı 6.89/1000 olarak hesaplandı.
– Aziz Nesin’i kaybettiğimiz 1995 yılında 214 bin kitap basıldı ve nüfusa oranı 3.44/1000 olarak hesaplandı.
– Nesin Yayinevi’nin kurulduğu 2005 yılından bu yana ortalama yıllık satış 130 bin oldu ve nüfusa oranlarının ortalaması 1.73/1000 olarak belirlendi.
– Son beş yılın yıllık satış ortalaması da 166 bin adete çıktı ve bu dönem satışlarının nüfusa oranlarının ortalaması 2.14/1000 oldu.