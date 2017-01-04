Bağımsız müzik grupları Demonation Festivali No: 7’de

Bant Mag’in bu yıl yedinci kez düzenlediği Demonation Festivali, yine bağımsız müzik sahnesinden müzisyen ve grupları bir araya getiriyor

Bant Mag’in bu yıl yedinci kez düzenlediği Demonation Festivali, yine bağımsız müzik sahnesinden müzisyen ve grupları bir araya getiriyor

6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde dört farklı mekana yayılarak gerçekleşecek festivalde farklı türlerde üretim yapan toplam 14 isim sahne alacak.

10 Numara'nın katkılarıyla gerçekleşen Demonation Festivali No:7'nin ilk gününe Arkaoda evsahipliği yapacak. Ağırlıklı olarak hip hop ve elektronik müzik sahnesine odaklanan 6 Ocak gününün programında Oldeaf, Sahtekar, Tunç Çakır ve Mind Shifter yer alıyor.

Festivalin ikinci gününde beş konser Babylon'da olacak. Loradeniz, Secondhand Underpants, Lopenstraat, Da Poet ve Islandman'in sahne alacağı ikinci günün ardından festival bir kez daha Kadıköy'e taşınacak.