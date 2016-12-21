Basit Bir Ev Kazası izleyiciyle buluşuyor

Günay Karacaoğlu ile efsaneleşen oyun, 'Basit Bir Ev Kazası' Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde

Günay Karacaoğlu ile efsaneleşen oyun, 'Basit Bir Ev Kazası' Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde

Günay Karacaoğlu'na birçok ödül getiren ve yıllar boyunca kendisiyle özdeşleşip efsaneleşen oyun “Basit Bir Ev Kazası” tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sahnelendiği günden bu yana yoğun ilgi gören oyun, hayatında gerçekler ve hayalleri arasında gelgitler yaşayan, aradığı aşkı bulamamış bir ev kadınının yaşadıklarını ve kurduğu hayal dünyasında mutluluğu arayışını anlatıyor.

AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan “Basit Bir Ev Kazası”; tiyatroseverleri “cesur ama ürkek” bir kadın olan Songül'ün kahkaha dolu öyküsüne davet ediyor. Murat İpek'in yazıp yönettiği, “Basit Bir Ev Kazası”, Günay Karacaoğlu'na 2009 yılında Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri, Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri ve Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde “Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü getirdi. İki perdelik komedi oyununun dekor ve sahne tasarımı Barış Dinçel'e, müzikleri ise Çiğdem Erken'e ait.

Günay Karacaoğlu'nun muhteşem bir performans sergilediği tek kişilik oyun “Basit Bir Ev Kazası” Songül'ün, toplumun kendini aşma serüveninden de çok da farklı olmayan kendini aşma serüvenini esprili bir dille sahneye taşıyor. Songül, hepimiz kadar cesur, ama hepimiz kadar ürkek. O en az bizim kadar gerçekçiyken, Merzifon saat kulesinin dibinde romantik bir buluşma hayal edecek kadar da ayakları yerden kesik.

“Basit Bir Ev Kazası”; 29 Aralık 2016, Perşembe akşamı saat 20:30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izlenebilir. Oyuna ait biletler; Biletix'ten ve Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişesinden temin edilebilir.